Todos los clásicos que Sting tocó de The Police en su paso por Buenos Aires

Ocho años pasaron hasta que Sting regresó a Buenos Aires, esta vez con un espectáculo en el Movistar Arena que combinó lo mejor de su carrera solista con los clásicos de The Police. El lugar recibió miles de seguidores que, a lo largo de casi dos horas, vibraron con cada canción interpretada por el legendario bajista y cantante británico. A sus 73 años, sigue demostrando que su talento y energía en el escenario se mantienen intactos.

Acompañado por el guitarrista argentino Dominic Miller, quien ha sido su mano derecha durante más de tres décadas, y el baterista Chris Maas, Sting ofreció un recorrido por su extensa trayectoria musical. Con puntualidad inglesa, el show comenzó a las 21 y, sin demasiadas pausas ni largos discursos, el artista dejó que su música hablara por sí sola. La puesta en escena, aunque sobria, estuvo marcada por una impecable calidad de sonido y una ejecución precisa de cada tema.

Sting visitó Buenos Aires y repasó sus clásicos de The Police. Foto: @movistarrenaar.

Sting en Buenos Aires: los clásicos de The Police que hicieron vibrar al público

Desde el inicio, quedó claro que la nostalgia sería protagonista. "Message in a Bottle" marcó el punto de partida de un repertorio cuidadosamente seleccionado, en el que se intercalaron sus composiciones solistas con los grandes éxitos de la banda que lo llevó a la fama.

A lo largo de la noche, los seguidores pudieron disfrutar de temas como "Every Little Thing She Does Is Magic", "Synchronicity II" y "Spirits in the Material World". También estuvieron presentes "Wrapped Around Your Finger", "Driven to Tears" y "Can’t Stand Losing You", canciones que siguen vigentes a pesar del paso del tiempo.

Tal y como sucede en otros eventos musicales, el concierto del inglés tuvo momentos especiales, como por ejemplo cuando interpretó "Walking on the Moon", que generó una ovación en el público. "So Lonely" y "King of Pain" continuaron con la seguidilla de himnos, mientras que "Every Breath You Take" cerró el tramo más emotivo del recital, con miles de voces coreando cada palabra.

La carrera solista de Sting: un repertorio que no decepcionó

Además de repasar su etapa con The Police, Sting incluyó varias canciones de su discografía solista. "If I Ever Lose My Faith in You" y "Englishman in New York" aparecieron en los primeros minutos del show, seguidas por "Fields of Gold", "Never Coming Home" y "Fortress Around Your Heart".

El final llegó con "Roxanne", el hit que marcó su irrupción en la escena musical mundial, y "Fragile", una de sus composiciones más sentidas. Sin grandes despliegues visuales, pero con una calidad interpretativa indiscutible, Sting demostró que su conexión con el público argentino sigue más fuerte que nunca. La combinación de su inconfundible voz, el virtuosismo de los músicos que lo acompañaron y la emoción palpable en el ambiente hicieron de esta presentación un evento inolvidable para sus seguidores.