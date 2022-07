Así es el lujoso apartamento del cantante Sting en Manhattan

Sting, el exlíder y compositor principal de The Police, se tomó muy en serio eso de ser un “Englishman in New York”. Esto se debe a que vive en un increíble apartamento ubicado en Manhattan y, a continuación, te contamos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.

Así es el edificio en el que vive Sting - Fuente: cityrealty.com

Sting y el increíble apartamento que compró en una zona para multimillonarios de Manhattan

Nacido el 2 de octubre de 1951, Gordon Matthew Thomas Sumner, muchísimo más conocido como Sting, logró convertirse en uno de los músicos más prestigiosos de las últimas décadas. Para muestras, basta con pensar en canciones como “Message in a bottle”, “Roxanne” y “Every breath you take”, todas compuestas durante su estadía en el grupo The Police.

Esto le supuso una importante cantidad de ingresos y lo convirtió en un multimillonario, algo que se aprecia con claridad al ver, por ejemplo, el apartamento que compró hace apenas unos años en el distrito de Manhattan.

El cantante y compositor ya vivía en esta ciudad. De hecho, para mudarse primero decidió vender el increíble dúplex que tenía en 15 Central Park West.

Según Architectural Digest, el mismo lo vendió en aproximadamente 50 millones de dólares. Este dato es significativo debido a que la misma fuente informa que su nuevo apartamento le costó USD 65,75 millones, lo que quiere decir que tuvo que poner una diferencia considerable.

Manhattan: las claves del apartamento de Sting

La nueva adquisición del artista de 70 años se encuentra en lo que se conoce como “Billionaires' Row”, que es una zona que se caracteriza por disponer de altos rascacielos de lujo, todos habitados por personas de un elevadísimo poder adquisitivo.

El exlíder de The Police compró su vivienda en un edificio diseñado por Robert AM Stern Architects y que tiene casi 300 metros de altura. Si bien no se conocen grandes detalles acerca de sus interiores, sí se sabe que el hogar de Sting abarca unos 540 metros cuadrados.

Tres habitaciones, 5 baños, una amplia terraza y vistas tanto al sur como al norte de Manhattan son algunas de las principales características del lujoso apartamento.

La propiedad en cuestión se encuentra ubicado en 220 Central Park South y, como su nombre lo indica, está sumamente cerca del emblemático parque público de Nueva York.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles referidos al apartamento en el que Sting vive en Manhattan?