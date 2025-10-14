Antonela Roccuzzo deslumbró con su look rosa y negro: el equilibrio perfecto entre lo simple y lo elegante

Antonela Roccuzzo volvió a destacarse con un outfit tan simple como un top negro y una camisa oversize. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo volvió a conquistar las redes y unas simples fotos en Instagram bastaron para que todos hablaran de su look, un equilibrio perfecto entre la elegancia y la sencillez que ella ya domina con naturalidad.

En la imagen, Antonela apareció radiante con una camisa oversize en un rosa saturado que, lejos de resultar estridente, se vio fresco. El corte holgado, con las mangas arremangadas y un aire casual, generó ese contraste tan propio de su sello. Mientras que el rosa, color que fue tendencia esta temporada en sus versiones más intensas, fue lo que le sumó un aire optimista al conjunto.

Debajo, llevó un top negro ajustado que completó el contraste. Los crop tops se consolidaron como pieza clave del guardarropa contemporáneo, y Antonela supo reinterpretarlo de un modo elegante. El negro sirvió como ancla cromática, equilibrando el rosa y marcando su figura con discreción.

Si bien la imagen no mostró el conjunto completo, se intuyó que lo acompañó con un jean o pantalón de tiro alto, uno de los básicos favoritos de Antonela, perfecto para mantener la armonía entre lo clásico y lo actual. No hubo exceso de accesorios ni un maquillaje dramático.