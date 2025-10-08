La pareja del futbolista se comunicó con Ángel de Brito en medio de los rumores.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son sin lugar a dudas una de las parejas más famosas que tiene el mundo futbolístico. La historia de amor que comenzó años atrás sigue afianzándose cada vez más y, por supuesto, los rumores de embarazo no tardan en aparecer.

Es que en muchas oportunidades el capitán argentino dejó en claro que les gustaría buscar la nena, ya que son padres de tres varones, Thiago, Mateo y Ciro. En las últimas horas, finalmente Ángel de Brito se comunicó con la esposa del jugador y ella fue contundente.

Video: Antonela Roccuzzo habló sobre los rumores de embarazo con Lionel Messi ¿En la dulce espera? Antonela Roccuzzo reveló si está esperando un hijo con Lionel Messi "Rumor de embarazo de Messi y Antonela que está dando vueltas hace rato", comenzó diciendo el conductor de LAM sobre el tema del momento. Luego, decidió revelar la charla que mantuvo con la esposa del mejor jugador del mundo.