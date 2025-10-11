Juliana Awada y el look que todas quieren copiar

París fue el escenario elegido por Juliana Awada, Mauricio Macri y su hija menor, Antonia, para celebrar el cumpleaños número 14 de la adolescente. En medio de una jornada familiar y distendida, la campera camel de Juliana se convirtió en la pieza más comentada del paseo cultural por la capital francesa.

En las stories se la vio recorriendo la Fundación Louis Vuitton con una prenda que, sin exagerar, puede definirse como la pieza clave del entretiempo, luciendo una campera en color camel, estructurada, de líneas simples y con la textura justa entre abrigo y blazer. Ese tono tierra, que evoca los bosques parisinos y el lujo discreto, realzó su piel bronceada y se fundió perfectamente con el paisaje otoñal.

Juliana la combinó con jeans amplios, remangados de forma casual, y un suéter gris claro, que le dio luz pero sin romper la armonía. En los pies lució unas zapatillas blancas que le dieron el toque deportivo y actual, apostando al look effortless chic.

Mientras tanto, Antonia, con sus jeans wide leg, siguió los pasos fashionistas de su madre, mostrando cómo las tendencias familiares también se heredan.