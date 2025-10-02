Juliana Awada impacta con la esposa de Macron en el Fashion Week de París: mirá su look

Juliana Awada está con su hija, Tini Barbier, y se encontró con la primera dama. Deslumbraron con un estilo boho urbano en París. No te pierdas las fotos.

París siempre fue sinónimo de moda, pero la Semana de la Moda tiene la particularidad de mezclar tradición con nuevos capítulos. En esta edición, la gran novedad fue el debut de Jonathan Anderson al frente de la línea femenina de Dior, y allí estuvieron Juliana Awada y su hija Valentina “Tini” Barbier, que no sólo asistieron al desfile en los jardines de las Tullerías, sino que también compartieron su experiencia en redes.

La previa incluyó un desayuno íntimo, obsequios exclusivos de la maison y, por supuesto, la muestra detallada de sus outfits. Madre e hija posaron con looks que respiraban un estilo boho urbano, esa mezcla entre lo relajado y lo sofisticado que se mueve con naturalidad entre lo romántico y lo citadino.

Los looks: impecables Tini apostó por un vestido blanco de bambula, con frunces y volados suaves que le daban movimiento. Encima llevó un abrigo de gamuza marrón y botas al tono, lo que le otorgó un aire folk. El toque de lujo vino con el Saddle Bag de Dior, una de las piezas más icónicas de la firma, que elevó el conjunto.

557503747_18507448762067904_4685018677382570068_n.jpg El look de Juliana Awada y su hija en la Fashion Week. Instagram: juliana.awada

Juliana, en cambio, prefirió el contraste entre lo delicado y lo casual. Eligió una blusa con puntilla que acompañó con un blazer de lino blanco, logrando un marco elegante. La bajada de tono llegó con unos jeans desgastados, de botamanga doblada, sumando ese aire espontáneo que le es tan propio. Por último, lució unas sandalias claras que completaron el conjunto sin saturarlo.