El sándwich perfecto para el fin de semana: simple, sabroso y listo en minutos

Cuando llega el fin de semana , las ganas de cocinar algo rico pero sin pasar horas en la cocina se vuelven prioridad. Y nada cumple mejor ese deseo que un buen sándwich casero : crujiente por fuera, jugoso por dentro y con ingredientes que se pueden adaptar al gusto de cada uno.

En esta ocasión, te proponemos un sándwich gourmet de pollo, palta y rúcula, una opción fresca, liviana y perfecta para acompañar con una limonada o una cerveza artesanal.

2 panes de campo o ciabattas

Un puñado de hojas de rúcula

1 tomate en rodajas finas

1 cucharada de mayonesa o aderezo de yogur

Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto

Opcional: queso ahumado o panceta crocante para darle un toque extra.

Preparación paso a paso

Grillá el pollo con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Si querés más sabor, podés marinarlo previamente con limón y hierbas.

Tostá ligeramente el pan hasta que quede dorado. Esto evitará que se humedezca al armar el sándwich.

Untá el aderezo en la base del pan: mayonesa casera, mostaza o yogur especiado.

Agregá el pollo, las rodajas de tomate, la palta pisada y la rúcula fresca.

Cerrá el sándwich, cortalo al medio y servilo tibio o frío, según tu preferencia.

sándwich (2)

Tip del finde

Si querés llevarlo al siguiente nivel, sumale un toque crujiente: unas láminas de cebolla morada o chips de batata. También podés usar pan integral o de masa madre para hacerlo más nutritivo.

Ideal para:

Un picnic en el parque

Un almuerzo liviano frente a una serie

Un “brunch” con amigos o familia

El secreto de un gran sándwich no está en la complejidad, sino en los buenos ingredientes y el equilibrio entre texturas.