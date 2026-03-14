El secreto del risotto perfecto: la receta italiana que conquista a los amantes de la cocina

El risotto es uno de los platos más representativos de la gastronomía italiana. Su textura cremosa, su aroma profundo y su versatilidad lo han convertido en una preparación que se replica en cocinas de todo el mundo. Sin embargo, lograr un buen risotto no depende solamente de los ingredientes: la técnica es el verdadero secreto.

A diferencia de otras preparaciones con arroz, el risotto se cocina lentamente, incorporando el líquido de a poco para liberar el almidón del grano y generar esa textura cremosa que lo caracteriza.

Aunque existen muchas variantes -con hongos, mariscos, verduras o queso-, la base de la receta tradicional es prácticamente la misma. A continuación, los pasos para preparar un risotto clásico perfecto.

"Eleva tu cocina con nuestro risotto de champiñones gourmet" Foto: Shutterstock

Estos ingredientes forman la base de cualquier risotto. A partir de allí se pueden sumar otros productos, como hongos, espárragos, mariscos o incluso verduras de estación.

Paso a paso para lograr un risotto cremoso

El primer paso es picar finamente la cebolla y saltearla en una olla o sartén amplia con aceite de oliva y una pequeña porción de manteca. La idea es que se vuelva transparente sin llegar a dorarse.

Una vez que la cebolla está lista, se incorpora el arroz. Este proceso se conoce como tostado del grano y consiste en revolver el arroz durante un par de minutos para que absorba los sabores de la preparación.

El siguiente paso es agregar el vino blanco y dejar que el alcohol se evapore mientras se mezcla suavemente.

A partir de ese momento comienza el proceso más característico del risotto: incorporar el caldo caliente de a poco. Se añade un cucharón, se mezcla lentamente y se espera a que el arroz absorba el líquido antes de agregar el siguiente.

Este procedimiento se repite durante aproximadamente 18 a 20 minutos, hasta que el arroz esté cocido pero mantenga una leve firmeza en el centro.

El paso final: la “mantecatura”

Cuando el arroz está listo, se retira del fuego y se añade la manteca restante junto con el queso parmesano rallado. Este proceso, conocido en la cocina italiana como mantecatura, es el que aporta la textura cremosa final.

Se mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes se integren y el risotto adquiera una consistencia suave y brillante.

El plato debe servirse inmediatamente, ya que el risotto pierde su textura característica si se deja reposar demasiado tiempo.

Risotto de champiñones Una receta exquisita para hacer en pocos minutos. Foto: Diariamente Ali Foto: Diariamente Ali

Un plato simple que depende de la técnica

Aunque la receta parece sencilla, el risotto exige atención constante. La clave está en remover con paciencia, controlar el fuego y respetar los tiempos de cocción.

Cuando se logra el punto exacto, el resultado es un plato cremoso, aromático y reconfortante que demuestra por qué el risotto igue siendo uno de los grandes clásicos de la cocina italiana.