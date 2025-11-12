Presenta:

Tostadas de palta, huevo y limón: la receta del desayuno fácil que siempre se ve bien

Una receta saludable, rápida y con ese toque sofisticado que convierte el desayuno en el momento más lindo del día.

MDZ Estilo

El desayuno más rico.

Si querés un desayuno fresco y saludable, con esa mezcla perfecta entre lo simple y lo chic, las tostadas con palta nunca fallan. No obstante, en esta receta tiene un pequeño toque de limón, semillas y aceite de oliva que lo transforma en una experiencia nueva. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de masa madre o integral

  • 1 palta madura

  • 1 huevo (puede ser poché o frito suave)

  • Jugo de ½ limón

  • Sal marina y pimienta negra recién molida

  • Semillas de sésamo o chía

  • Aceite de oliva extra virgen

tostadas con palta y huevo Foto: pixabay
Aprendé a preparar estas tostadas de palta y huevo riquísimas.

Paso a paso de la receta

  1. Tostá el pan hasta que quede crujiente, pero con el interior aún tierno.

  2. Mientras tanto, aplastá la palta con un tenedor, agregando unas gotas de limón, sal y pimienta.

  3. Cociná el huevo a gusto (poché si querés una yema cremosa que se deslice sobre el pan).

  4. Extendé la mezcla de palta sobre las tostadas.

  5. Colocá el huevo encima y finalizá con un hilo de oliva, las semillas y una pizca extra de pimienta.

  6. Servilas tibias, con un café o un jugo verde. ¡Y listo!

