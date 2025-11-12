Tostadas de palta, huevo y limón: la receta del desayuno fácil que siempre se ve bien
Una receta saludable, rápida y con ese toque sofisticado que convierte el desayuno en el momento más lindo del día.
Si querés un desayuno fresco y saludable, con esa mezcla perfecta entre lo simple y lo chic, las tostadas con palta nunca fallan. No obstante, en esta receta tiene un pequeño toque de limón, semillas y aceite de oliva que lo transforma en una experiencia nueva. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
2 rebanadas de pan de masa madre o integral
1 palta madura
1 huevo (puede ser poché o frito suave)
Jugo de ½ limón
Sal marina y pimienta negra recién molida
Semillas de sésamo o chía
Aceite de oliva extra virgen
Paso a paso de la receta
Tostá el pan hasta que quede crujiente, pero con el interior aún tierno.
Mientras tanto, aplastá la palta con un tenedor, agregando unas gotas de limón, sal y pimienta.
Cociná el huevo a gusto (poché si querés una yema cremosa que se deslice sobre el pan).
Extendé la mezcla de palta sobre las tostadas.
Colocá el huevo encima y finalizá con un hilo de oliva, las semillas y una pizca extra de pimienta.
Servilas tibias, con un café o un jugo verde. ¡Y listo!