El pueblo entrerriano a orillas del río Uruguay que enamora con sus playas y su historia

A orillas del río Uruguay , el pueblo de Federación deslumbra por su paisaje, su historia y su espíritu resiliente. Fundada en 1979 para reemplazar a la antigua ciudad que quedó sumergida bajo el lago Salto Grande, esta localidad de Entre Ríos supo reinventarse y hoy es uno de los destinos más encantadores del litoral argentino.

Sus calles amplias y su diseño urbano moderno conviven con un entorno natural imponente. Más del 60% del trazado urbano está cubierto por espacios verdes, especialmente en la Avenida Costanera, que recorre ocho kilómetros junto al lago y regala vistas inmejorables de la ciudad uruguaya de Salto. Caminar por allí es disfrutar de la calma, del aroma a eucalipto y del aire tibio que sopla desde el agua.

Federación es sinónimo de relax, pero también de movimiento . Sus playasm Las Palmeras, Las Grutas, Playa Grande, Baly y Playa Sur, se conectan entre sí por la costanera, formando un corredor natural ideal para el verano.

El pueblo de Federación ofrece postales únicas al borde del lago, donde el ritmo lento y la naturaleza invitan a recorrer la costanera en bicicleta.

La arena fina, las aguas del lago y la vegetación enmarcan un paisaje perfecto para nadar, descansar o practicar deportes náuticos como kayak, windsurf o jet ski.

Los visitantes más tranquilos encuentran en sus termas y balnearios un refugio de bienestar, mientras que los aventureros pueden animarse a recorrer el entorno en cuatriciclo, explorar los caminos rurales o sumergirse en travesías de buceo en el lago. El Espigón Stella Maris, con su imagen de la Virgen mirando hacia el agua, es otro de los paseos más bellos y fotogénicos del pueblo.

Pero Federación también guarda un costado histórico. Las ruinas de la vieja ciudad —inundada en los años 70— se pueden visitar y contrastar con la nueva diagramación urbana. Allí, el antiguo boulevard Mitre, la capilla San Miguel Arcángel y los cimientos de viviendas demolidas evocan una memoria viva de resistencia y renacimiento.

Los espacios recreativos completan la propuesta: el Centro “Rincón del Sol” ofrece un laberinto vegetal para los más chicos, y el puerto deportivo, con sus rampas y embarcaciones, marca el punto donde el agua y la vida cotidiana se funden en un mismo horizonte.

Federación, con su identidad termal, sus playas amplias y su espíritu de renacer, se ha convertido en un destino imperdible de Entre Ríos. Es uno de esos lugares donde el agua no solo marca el paisaje, sino también la historia de un pueblo que aprendió a florecer sobre su propio reflejo.