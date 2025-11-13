Murallas, calles empedradas y vino: así es el pueblo italiano del año

Entre colinas y viñedos del Véneto, el pueblo italiano del año brilla por su patrimonio, gastronomía y una gestión del turismo que cuida a residentes y visitantes.

Un pueblo de arte y murallas que invita a recorrerlo despacio entre pórticos, plazas y vistas a los viñedos.

Asolo, pueblo de Italia cuyo nombre proviene del latín asylum (“refugio”), vuelve a ganar fama mundial por lo que mejor sabe ofrecer: una experiencia lenta y elegante entre colinas, murallas y terrazas donde el tiempo se estira.

No es solo un decorado bonito; es un lugar que se recorre a pie, con pausas: primero el centro histórico y sus pórticos con cafés y tabernas; después, el Museo Cívico y el teatro; más tarde, la subida a la Rocca, la fortificación que domina el paisaje y regala vistas de viñedos y caseríos.

Qué hace distinto a este pueblo La escena cultural late todo el año con festivales, conciertos y exposiciones que honran a quienes alguna vez lo eligieron hogar o inspiración, de Robert Browning a Eleonora Duse, mientras la artesanía y la gastronomía sostienen la identidad local. En la mesa aparecen el aceite de Pedemontana del Grappa y el queso Morlacco; en la copa, blancos y espumantes de las colinas cercanas. Las rutas del vino y la gastronomía conectan bodegas, granjas y trattorías que trabajan con métodos tradicionales y apuestan por el kilómetro cero.

shutterstock_1868780953 Reconocido en 2025, el pueblo de Asolo combina patrimonio, rutas del vino y una agenda cultural vibrante. Shutterstock Por qué fue elegido y qué es Best Tourism Villages Best Tourism Villages reconoce cada año a destinos rurales que preservan su patrimonio cultural y natural, promueven economías locales y gestionan el turismo con criterios de sostenibilidad. La iniciativa se apoya en tres líneas: el reconocimiento anual, un programa de mejora para pueblos con alto potencial y una red global de intercambio. La evaluación considera recursos culturales y naturales, conservación, sostenibilidad económica, social y ambiental, desarrollo turístico, gobernanza, infraestructura, conectividad y estándares de salud y seguridad. Asolo calza perfecto en ese mapa: integra conservación del casco antiguo, escala humana, productos locales y una gestión de flujos que cuida a residentes y visitantes.