Estos son los números de la suerte para hoy viernes 14 de noviembre

Te los informamos en esta nota. Además, te dejamos un proverbio japonés y una cita para que la medites e incorpores a tu vida.

Los números de la suerte de hoy.
Estamos en tiempos difíciles y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección y armar un ramo de flores con esa misma cantidad para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Posible Autorretrato de Leonardo da Vinci realizado entre 1512 y 1515. Foto: Wikipedia.
La cita motivacional del día de hoy

"La sencillez es la máxima sofisticación". Leonardo da Vinci

El proverbio japonés de hoy

"La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

5, 9, 14, 21, 35, 41

Cáncer

7, 12, 23, 26, 32, 46

Leo

4, 17, 25, 31, 42, 48

Virgo

2, 9, 13, 24, 31, 42

Libra

5, 14, 16, 25, 33, 46

Escorpio

7, 12, 26, 31, 37, 44

Sagitario

6, 13, 22, 32, 40, 49

Capricornio

1, 8, 17, 26, 34, 45

Acuario

3, 12, 24, 33, 38, 44

Piscis

2, 7, 15, 26, 32, 47

