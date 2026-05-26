Estos son los números de la suerte de hoy martes 26 de mayo

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con actividades que te transmitan buena energía a lo largo de la jornada, ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.

Oscar Wilde es uno de los mejores escritores en la historia de la humanidad. Foto: bookriot.com Oscar Wilde es uno de los mejores escritores en la historia de la humanidad. Foto: bookriot.com

La cita para reflexionar del día de hoy

“La belleza está en los ojos del que mira" - Oscar Wilde.

El proverbio de hoy

"Árbol elevado siempre atrae más viento". - Proverbio chino.

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 9, 14, 27, 33, 45

Tauro

1, 15, 18, 21, 30, 46

Géminis

2, 17, 24, 36, 42, 47

Cáncer

5, 11, 20, 27, 33, 44

Leo

2, 8, 13, 29, 32, 41

Virgo

5, 17, 20, 26, 33, 47

Libra

3, 14, 23, 28, 33, 47

Escorpio

2, 9, 15, 21, 30, 48

Sagitario

7, 12, 16, 24, 38, 42

Capricornio

5, 13, 27, 36, 42, 45

Acuario

4, 7, 10, 14, 23, 39

Piscis

5, 11, 22, 39, 42, 47