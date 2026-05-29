Estos son los números de la suerte de hoy viernes 29 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Estamos en tiempos complejos, y por eso mucha gente busca en la astrología y el horóscopo un bálsamo para poder de algún modo sentir una guía o "manotear" un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que los apliques a lo largo de la jornada ya sea visualizándolos o incorporándolos a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números a elección, y armar un ramo de flores con esa cantidad, para que su energía positiva se derrame en tu casa.

También podés tomar otro de los números, elegir un mantra y repetirlo esa cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

Gustavo Adolfo Bécquer ,_by_his_brother_Valeriano_(1862) Gustavo Adolfo Bécquer: cuadro pintado por su hermano Valeriano.

La cita del día de hoy

"El alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada”. - Gustavo Adolfo Bécquer.

El proverbio chino de hoy

"El que abandona lo cierto para correr tras lo dudoso, pierde lo uno y lo otro".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 13, 20, 24, 32, 48

Tauro

1, 6, 11, 21, 26, 38

Géminis

9, 15, 18, 27, 32, 46

Cáncer

4, 7, 13, 26, 30, 49

Leo

2, 9, 12, 20, 32, 41

Virgo

3, 18, 19, 26, 31, 43

Libra

8, 14, 20, 36, 41, 47

Escorpio

5, 13, 15, 22, 39, 43

Sagitario

7, 14, 17, 20, 38, 49

Capricornio

1, 5, 13, 27, 33, 45

Acuario

5, 9, 14, 20, 32, 44

Piscis

6, 11, 21, 34, 37, 48