Wanda Nara apostó al límite de la sensualidad con un look de encaje: las fotos

Wanda Nara combinó transparencias y un detalle en animal print que sorprendió en su outfit. ¡Mirá las fotos!

Wanda Nara apostó por un conjunto total black con el que jugó entre la sensualidad extrema y la elegancia clásica. La mediática, siempre al borde de lo permitido, deslumbró con un body de encaje mega escotado que acompañó con un saco sastrero abierto y un pantalón corto y ancho.

La elección de Wanda no fue un detalle menor, puesto que el body en cuestión presentó transparencias y un corte tan profundo que encendió a sus seguidores, quienes ya están acostumbrados a verla arriesgarse con atuendos que desafían los límites.

El conjunto se completó con un par de zapatos animal print, que funcionaron como el toque contraste inesperado. Ese toque fue el que transformó el look, llevándolo de un estilismo clásico en negro a uno lleno de personalidad. No es la primera vez que Wanda recurre a los estampados para romper con lo monocromático, pero esta vez el resultado fue especialmente explosivo.

En cuanto al cabello, lo llevó lacio, suelto y con un tono rubio renovado que terminó de darle frescura a la propuesta. Al mismo tiempo, su maquillaje se inclinó hacia lo natural, permitiendo que toda la atención se concentrara en el outfit.

Wanda Nara deslumbró con un body de encaje total black. Instagram: wanda_nara