Qué le pasó al hijo mayor de Wanda Nara y por qué razón fue intervenido en cirugía

El hijo de Wanda Nara y Maxi López fue operado con éxito de una lesión en la rodilla y no se olvidó de contarle a sus seguidores.

Wanda Nara dio a conocer el estado de su hijo tras la operación. / @wanda_nara

La mediática figura de Telefe, Wanda Nara, vivió horas de gran preocupación y angustia por la salud de su hijo mayor, Valentino López. El joven, de 16 años y jugador de las inferiores de River Plate, fue sometido a una intervención quirúrgica durante la mañana de este sábado debido a una lesión sufrida en un partido.

El apoyo incondicional de Wanda Nara a Valentino López

Hace un par de semanas, la propia Wanda había generado una ola de comentarios al mostrar a su hijo en silla de ruedas en sus redes sociales, un hecho que rápidamente se supo que estaba relacionado con una lesión en el fútbol y que requería pasar por el quirófano. La ansiedad por la operación mantuvo en vilo a los seguidores de la familia, pero la noticia de que el procedimiento había sido un éxito trajo tranquilidad al clan.

Valentino López fue operado de urgencia este sábado.

Curiosamente, el primero en dar indicios de la intervención fue Maxi López, el padre. El exfutbolista subió a sus redes una fotografía de Valentino en la camilla, haciéndose un electrocardiograma, y escribió: “Preparándonos con el Bomber”.

Wanda Nara se mostró angustiada antes de la operación.

Por su parte, la conductora de televisión compartió su propia angustia antes de que su hijo ingresara a la sala de operaciones. A través de sus historias, Wanda Nara mostró a Valentino en la camilla y, acto seguido, subió una selfie suya con los ojos visiblemente llorosos, una clara señal de la inevitable preocupación de toda madre.

Apenas dos horas después de la intervención, fue el propio Valentino quien tranquilizó a todos sus seguidores. Con una foto en blanco y negro de un partido, dejó un mensaje con la cabeza gacha que se convirtió en una declaración de fuerza y resiliencia: “El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto”. En cuestión de minutos, el post se llenó de mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación.

El posteo de Valentino tras la operación de rodilla.

