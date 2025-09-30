La figura de Telefe que se robó el Martín Fierro: "La llamaron para que lo devuelva y no respondía"

Luego de que su programa ganara la preciada estatuilla, la reconocida presentadora se llevó el premio al hotel sin autorización previa del canal de las pelotas.

La noche del lunes en los premios Martín Fierro 2025 tuvo a la reconocida figura como una de sus protagonistas. La empresaria y conductora sumó un nuevo galardón a su colección personal luego de que el ciclo de Telefe, que ella condujo, se impusiera en la terna Big Show. Para la gran celebración de la televisión argentina, la mediática llegó al Hilton acompañada de gran parte de su círculo íntimo.

Según se conoció en Puro Show (El Trece), la estrella del canal de las pelotas decidió abandonar la ceremonia apenas terminó la terna en la que ganaron. La empresaria optó por no quedarse a la tradicional fiesta posterior, un evento ineludible para la mayoría de las figuras.

Horas más tarde, ya en la mañana del martes, Wanda Nara compartió su gran felicidad en las redes sociales. A través de un posteo, la conductora expresó su alegría y gratitud por el reconocimiento. La imagen más destacada fue una selfie donde se la ve recién levantada, envuelta en sábanas blancas y con un look completamente descontracturado y natural. A su lado, sobre la cama, posaba la flamante estatuilla que ganó su programa Bake Off Famosos (Telefe).

En DDM contaron quién fue la figura que se llevó el Martín Fierro a su casa sin permiso

En su mensaje de celebración, la conductora agradeció tanto al canal como a su equipo y al público: “Hermosa mañana, gracias Telefe, Dario Turovelzky, Fede Levrino, Guillermo Pendino por darme los formatos más hermosos y confiar en mí. Gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches“. Luego, tuvo unas palabras emotivas para sus hijos: “Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación y son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños. Gracias a mi familia y amigos por ayudarme tanto y estar siempre. Es también de ustedes porque sin ustedes no podría”.