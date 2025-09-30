Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro y confesó un deseo: "Me gustaría volver a..."
El conductor de Gran Hermano habló luego de su galardón y la repercusión que tomó el momento donde se proclamó ganador: los detalles.
El conductor premiado habló en Desayuno Americano luego de quedarse con el Martín Fierro de Oro. En el diálogo denotó su felicidad, repasó su carrera y dijo que le gustaría volver volver a hacer uno de los programas que marcaron su trayectoria.
Tras más de tres horas de ceremonia, llegó el momento más esperado: el anuncio del Martín Fierro de Oro. Santiago fue quien tuvo en sus manos el sobre final y, luego de un instante de duda, leyó en voz alta el nombre que contenía: él mismo.
La reacción del conductor
La situación, una mezcla de incredulidad, emoción y risas en el salón, quedó registrada en video y en minutos se multiplicó en las redes. La secuencia, replicada por medios y usuarios, se transformó en el material central de los memes de la madrugada.
Las palabras de Santiago
Tras lo ocurrido, del Moro dialogó con el equipo de Desayuno Americano. Allí dijo estar “feliz, sin dormir” y contó que estaba en la radio “y le pongo onda”, comentarios que mostraron la mezcla de fatiga y euforia tras una noche intensa.
En la misma conversación se refirió a su carrera y a un deseo que muchos no esperaban: “Me gustaría volver a hacer Intratables ”, el ciclo político que condujo años atrás y que, según él, “marcó una época”. También reconoció que en su momento necesitó detener ese ciclo porque “eran siempre los mismos temas”.
También, expresó reflexiones sobre el periodismo contemporáneo: “Me parece que el mundo está pasando por un momento que nos estamos descubriendo en esta nueva era. El periodismo tiene que reinventarse”.