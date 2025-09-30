Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro y confesó un deseo: "Me gustaría volver a..."

El conductor premiado habló en Desayuno Americano luego de quedarse con el Martín Fierro de Oro . En el diálogo denotó su felicidad, repasó su carrera y dijo que le gustaría volver volver a hacer uno de los programas que marcaron su trayectoria.

Tras más de tres horas de ceremonia, llegó el momento más esperado: el anuncio del Martín Fierro de Oro . Santiago fue quien tuvo en sus manos el sobre final y, luego de un instante de duda, leyó en voz alta el nombre que contenía: él mismo .

La situación, una mezcla de incredulidad, emoción y risas en el salón, quedó registrada en video y en minutos se multiplicó en las redes. La secuencia, replicada por medios y usuarios, se transformó en el material central de los memes de la madrugada.

Tras lo ocurrido, del Moro dialogó con el equipo de Desayuno Americano. Allí dijo estar “feliz, sin dormir” y contó que estaba en la radio “y le pongo onda”, comentarios que mostraron la mezcla de fatiga y euforia tras una noche intensa.

En la misma conversación se refirió a su carrera y a un deseo que muchos no esperaban: “Me gustaría volver a hacer Intratables ”, el ciclo político que condujo años atrás y que, según él, “marcó una época”. También reconoció que en su momento necesitó detener ese ciclo porque “eran siempre los mismos temas”.

También, expresó reflexiones sobre el periodismo contemporáneo: “Me parece que el mundo está pasando por un momento que nos estamos descubriendo en esta nueva era. El periodismo tiene que reinventarse”.