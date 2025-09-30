Los imperdibles memes que dejaron los Martín Fierro 2025 y momentos que hicieron la noche

El lunes 29 por la noche, se vivieron los Martín Fierro 2025 en su edición °53, los cuales se llevaron a cabo en el hotel Hilton de Puerto Madero. Las figuras del espectáculo se encontraron en una ceremonia cargada de memes y bloopers : desde Momi Giardina hasta Santiago del moro, las redes no se callaron.

Con fuerte desilusión en los rincones de la web, los usuarios marcaron la impronta con humor, pese a sus galardonados. Por otro lado, hubo momentos especiales en la gala que no pasaron desapercibidos y que cada uno de ellos, los encontrarás a continuación.

Entre los momentos más comentados estuvo el emotivo homenaje de Fede Bal a su padre: el actor terminó su discurso encendiendo un encendedor con la estatuilla, rememorando un gesto de Los Simuladores. En minutos, la escena se viralizó, inundando las redes de memes y comentarios sobre el tributo.

También fueron tendencia el fallo de Susana Giménez al confundir el nombre del cantante Luck Ra con “Ruckauf…”, que generó una ola de memes, aunque por ser la diva de la televisión pasó perdonada.

y la propia reacción de Santiago del Moro al anunciarse ganador de Oro: al leer su nombre en el sobre gritó “¡Santiago del Moro!”, algo que también desató memes en X por intentar un llano que no llegó.

Por supuesto, los meses relacionados a los no ganadores no faltaron, como el Martín Fierro de Federico Bal y no Iván de Pineda, o que Darío Barassi no ganara la mejor conducción:

"Como no lo va a ganar Nelson Castro bolud* pobre chabón", expresó uno de los usuarios respecto al Martín Fierro de Oro.

image Nelson Castro. Créditos: X

"Para siempre serás el mejor. No ganaste en conducción, pero si ganaste en nuestros corazones", comentó otro usuario, con la foto del conductor.

image Darío Barassi. Créditos: X

"Como le va a ganar Fede Bal a Iván de Pineda", fue otro de los comentarios, y el meme de Damián Betular y Donato de Santis.

image Memes de los Martín Fierro. Créditos: X

En la previa del evento hubo varios momentos divertidos. La conductora e influencer Momi Giardina protagonizó uno de los bloopers más comentados: tropezó dos veces con su vestido largo al caminar por la alfombra roja. Lejos de inmutarse, se rió de sí misma y bromeó sobre el incidente, provocando carcajadas entre los presentes y miles de reacciones en redes. Poco después, la propia Momi no se sentó en la cena final: según contó su compañera Sofía Martínez, estaba “muy cansada” y se retiró temprano de la gala.

Otro momento cómico previo al ingreso fue protagonizado por el chef Germán Martitegui: con prisa por llegar, olvidó su teléfono en el auto y no pudo mostrar el QR de acceso al llegar a la puerta. Estas anécdotas “tras bambalinas” de la previa se sumaron a la atmósfera distendida que cubrían los conductores de la alfombra.

Gestos y cruces inesperados durante la ceremonia

Dentro del salón del Hilton de Puerto Madero también ocurrieron situaciones curiosas. La actriz Érica Rivas, vestida de invitada, sorprendió al acercarse en actitud de fan al elenco de Margarita para sacarse fotos con ellos.

image Erica Rivas en los Martín Fierro. Créditos: X

A su vez, Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, su expareja, llamaron la atención al reunirse en la mesa: aunque su ubicación oficial estaba separada, ella cambió su lugar para sentarse junto a él, manteniendo un ambiente cordial pese a su separación reciente.

Imagen de WhatsApp 2025-09-30 a las 10.49.17_fb0aab03 La expareja en una misma mesa. Créditos: X

Por supuesto, la gran figura de la noche fue Mirtha Legrand. “La Chiqui” recibió un Martín Fierro especial como Leyenda de la televisión y al momento de su homenaje todos los presentes se pusieron de pie para ovacionarla. Algunos medios destacaron un asiento diferente al del resto, una butaca reforzada con almohadones, pensando en su comodidad, gesto que revalidó su estatus de ícono televisivo. En su discurso recordó con emoción sus inicios a los 14 años y, con picardía, dedicó algunas palabras cariñosas hasta a Susana Giménez, agradeciéndole su apoyo “a pesar de que competimos tantas veces”.

Ausencias y reclamos de la noche

La gala también se sintió por las ausencias de figuras esperadas. Carmen Barbieri, nominada por Mañanísima, anunció horas antes que no acudiría debido a una “indisposición gástrica”. Otra ausente fue Selva Pérez Piotti (ex Gran Hermano 2024), que en sus historias de Instagram se declaró triste por no haber sido invitada, argumentando que trabajó “cada día por y para Gran Hermano”.

Desde la producción explicaron a Teleshow (Infobae) que hubieron limitaciones en el cupo de invitados del reality, y que el ganador Tato Algorta y su compañera Eugenia Ruiz lamentaron la ausencia de Selva pero entendieron las restricciones.

Por otro lado, Adrián Suar fue noticia por haberse retirado temprano de la ceremonia: su equipo aclaró que se fue tras la cena por motivos laborales, debiendo madrugar al día siguiente para una grabación.