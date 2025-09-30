"Que no nos falten el respeto": el mendocino Marco Antonio Caponi ganó un Martin Fierro y se reveló con un gran discurso

La ceremonia de los Premios Martín Fierro se convirtió en el escenario de un fuerte mensaje en defensa de la industria nacional. El actor Marco Antonio Caponi , tras recibir su galardón por Mejor Actor de Reparto, utilizó su momento de gloria para enviar un claro pedido al gobierno de Javier Milei.

Marco Antonio Caponi y su discurso tras ganar el MF a Mejor Actor de Reparto.

El discurso de Caponi resonó con fuerza en el Hotel Hilton, en un contexto de histórica tensión entre el Gobierno y el ámbito cultural y cinematográfico. Sus palabras se centraron en la necesidad de proteger la ficción y el teatro nacional, haciendo hincapié en el compromiso y la vocación de quienes forman parte de esta industria.

"Que tengamos memoria, siempre", comenzó diciendo Caponi , en una clara alusión al recuerdo de tiempos donde la industria gozaba de mayor apoyo estatal. El mensaje continuó con una demanda concreta: "Que podamos seguir haciendo crecer nuestra ficción, que recuperemos nuestra industria nacional, que se apueste a nuestro cine, al teatro y que no nos falten el respeto jamás".

marco caponi monica antonopolus Caponi en la alfombra roja con Mónica Antonópolus. @momogomez1

Caponi defendió con fuerza el trabajo de sus colegas, destacando que el motor de la actuación no es económico, sino vocacional. "Lo que hacemos es 100% vocación y amor a nuestro trabajo", subrayó el actor, pidiendo a la vez que se deje de menospreciar la labor artística.

marco caponi mf 2 Los ganadores del MF 2025. @marcoacaponi

El discurso culminó con una invitación a la unidad y a la acción dentro del propio sector. "Defendamos este oficio hermoso", cerró Marco Antonio Caponi, transformando su premio en un manifiesto por la cultura argentina.