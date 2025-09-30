A cuatro meses del Brancagate, los mediáticos volvieron a cruzar caminos. También estuvo presente la esposa del periodista, Cecilia Insinga. ¿Qué ocurrió?

Martín Fierro 2025 tuvo momentos que no pasaron desapercibidos, como es el caso Luciana Elbusto y Diego Brancatelli, los periodistas que tuvieron un affaire y fueron noticia durante mucho tiempo con el "Brancagate". Ambos coincidieron en el evento y la esposa del Brancatelli, Cecilia Insinga, estuvo presente.

Según videos y posteriores palabras de Yanina Latorre, durante las primeras horas de la velada, Luciana Elbusto fue vista conversando cerca de donde se encontraba Brancatelli, lo que motivó comentarios en vivo desde la cobertura de la alfombra. La situación fue grabada y quedó registrada.

Los detalles del polémico encuentro Embed - Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, juntos en los Martín Fierro 2025: el momento que se hizo viral

Latorre relató desde el móvil de la ceremonia: “La chica está, Luciana Elbusto, lo único que hizo fue perseguir a Brancatelli y la mujer ”, y en sus historias de Instagram añadió frases que se replicaron en otros perfiles: “Luciana Elbusto cartoneando a Brancatelli y la mujer. Donde están ellos, está ella. Un límite señora”.

Dicho video tomó fuerte viralidad en redes y recibió numerosos comentarios: "Él no le da pelota", "Soportar estas humillaciones con tal de no perder al macho, no la entiendo a Cecilia Insinga", "Ah, pero la zorra es la China", "Le gusta cogers* a tipos casados, pero también le dan cámara", Le gusta, está re caliente".