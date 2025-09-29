Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de televisión: quién se llevó el Oro
La celebración reunió a las máximas figuras y en esta nota te dejamos la lista completa de ganadores.
La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 se celebró en el Hotel Hilton de Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro. Este año quien estuvo a cargo de la transmisión oficial fue nada más ni nada menos que Telefe con un enorme despliegue.
En el inicio de la noche Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) expresó: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó y los famosos disfrutaron de su fiesta.
Durante la premiación realizaron diferentes homenajes a las figuras que ya no se encuentran entre nosotros y por supuesto que Jorge Lanata estuvo presente. En el video, también se pudo ver al periodista hacer mención a sus hijas, como sus dos amores, aunque reconoció que se sentía "mejor periodista que padre".
El Martín Fierro más esperado por supuesto fue el de Oro y quien se lo llevó fue Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano. Santiago se mostró feliz y reveló que está cumpliendo un sueño que tenía desde chico: "Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a creer en mí".
Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de la televisión:
Mejor Panelista
- David Kavlin (Todas Las Tardes - El Nueve)
Mejor Programa Musical
- Planeta 9 (El Nueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Mejor Aviso Publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Mejor Cronista/ Movilero
- Oliver Quiroz (A La Tarde – América)
Mejor Noticiero Diurno
- El Noticiero De La Gente (Telefe)
Viaje/ Turismo
- Resto Del Mundo (El Trece) - Federico Bal
Mejor Actor de Reparto
- Marco Antonio Caponi (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
Mejor Programa Deportivo
- Copa América (Telefe)
Mejor Gastronomía
- Qué Mañana! (El Nueve) - Mariano Peluffo
Mejor Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – Telefe)
Mejor Actriz de Reparto
- Julia Calvo (Margarita – Telefe)
Mejor Programa de Interés General
- Susana Giménez (Telefe) Susana Giménez
Mejor Reality
- Gran Hermano 2024 (Telefe)
Mejor Director
- Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – El Trece)
Mejor Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
Mejor Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili (Telefe Noticias - Telefe)
Mejor Jurado de la televisión
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)
Mejor Magazine de la televisión
- Diario de Mariana (Mariana Fabbiani- América)
Revelación
- Lola Abraldes (Margarita – Telefe – Personaje: Daisy)
Mejor Director de No Ficción
- Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
Mejor Autor/Guionista
- Sebastián Borensztein; Natacha Caravia; Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, El Espía Arrepentido – El Trece)
Mejor Labor humorística
- Peto Menahem (La Noche Perfecta – El Trece)
Mejor Labor conducción femenina
- Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
Mejor Programa humorístico de actualidad
- Pasó En América (América)
Mejor Noticiero Nocturno
- Telenoche (El Trece)
Mejor Programa de Entretenimiento
- Ahora Caigo (Darío Barassi- El Trece)
Mejor Ficción
- Margarita (Telefe)
Mejor Programa periodístico
- LAM (América)
Mejor Labor periodística femenina
- Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
Mejor Actor protagonista de ficción
- Gabriel Goity (El Encargado – El Trece)
Mejor Big Show
- Bake Off Famosos (Telefe)
Mejor Labor en conducción masculina
- Santiago Del Moro (Gran Hermano - Telefe)
Mejor Programa de servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública)
Mejor Programa Cultural/ Educativo
- Argentina De Película (América) - Teté Coustarot
Mejor Producción integral
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - El Nueve)
Martín Fierro de Oro
- Santiago Del Moro (Gran Hermano - Telefe)