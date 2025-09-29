La celebración reunió a las máximas figuras y en esta nota te dejamos la lista completa de ganadores.

La ceremonia de los Premios Martín Fierro de televisión 2025 se celebró en el Hotel Hilton de Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro. Este año quien estuvo a cargo de la transmisión oficial fue nada más ni nada menos que Telefe con un enorme despliegue.

En el inicio de la noche Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) expresó: "Buenas noches, aguante la televisión carajo". Posteriormente a esto, la fiesta de la TV comenzó y los famosos disfrutaron de su fiesta.

Durante la premiación realizaron diferentes homenajes a las figuras que ya no se encuentran entre nosotros y por supuesto que Jorge Lanata estuvo presente. En el video, también se pudo ver al periodista hacer mención a sus hijas, como sus dos amores, aunque reconoció que se sentía "mejor periodista que padre".

Video: Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro Todos los ganadores de los Premios Martín Fierro de televisión: quién se llevó el Oro

El Martín Fierro más esperado por supuesto fue el de Oro y quien se lo llevó fue Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano. Santiago se mostró feliz y reveló que está cumpliendo un sueño que tenía desde chico: "Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a creer en mí".