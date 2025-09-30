Histórico: la emoción del equipo de LAM tras ganar el primer Martín Fierro para un programa de espectáculos
Aunque el rubro en su terna fue mejor programa periodístico, el reconocido ciclo especializado en chimentos marcó un antes y un después en la premiación.
Una sorpresa mayúscula se vivió en la emisión de este lunes de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, cuando la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina decidió reconocer el trabajo de LAM (América TV). El programa de chimentos y espectáculos, que desde hace años marca la agenda del rubro, hizo historia pura al llevarse la estatuilla. Pese a la ya conocida resistencia de APTRA a crear una categoría específica para el periodismo de espectáculos, el ciclo conducido por Ángel de Brito se quedó nada menos que con el premio al Mejor Programa Periodístico.
El triunfo representa un hito, ya que por primera vez un ciclo enteramente dedicado al mundo de las celebridades, la farándula y los chimentos se alza con una nominación de esta envergadura. El conductor, quien lidera el formato en el prime time de América TV, se mostró visiblemente emocionado al subir al escenario para recibir la distinción. La reacción no fue para menos: el reconocimiento valida un género que, si bien siempre fue popular, tradicionalmente fue relegado en las grandes premiaciones de la televisión argentina.
En un discurso de agradecimiento que resonó en el salón, De Brito no dudó en destacar la importancia del galardón. "Gracias por ubicar por primera vez a un programa de espectáculos en este lugar, muy agradecidos", sentenció el periodista. Además, tuvo un gesto con dos figuras icónicas de la televisión argentina, a quienes dedicó el logro: "Se los dedicamos a Susana y Mirtha que son la tele y son un ejemplo de quedarse siempre en todas las fiestas", precisó con admiración, haciendo vibrar al público presente.
El momento en el que Santiago del Moro anunciaba el Martín Fierro de LAM
El presentador también quiso reconocer a quienes hacen posible el ciclo cada noche y a la señal que lo alberga, sin dejar de lado a sus compañeras de panel. "A todas mis angelitas que me dan mucho trabajo y a América que nos pusieron en el prime time", afirmó el conductor. Pero el momento más sentido de la dedicatoria fue para sus seguidores: "Y sobre todo al público que cada noche nos elige ver y que somos ese ratito que mucha gente la está pasando mal o que está solo", cerró, reivindicando el rol de entretenimiento.
El gran equipo de LAM festejó el merecido triunfo
Finalmente, De Brito enfatizó la misión fundamental del periodismo de espectáculos, a la vez que celebró el gran momento de LAM. "Todos los que estamos en el mundo del espectáculo estamos para eso, para sacarlos un poco de la realidad y para pasarla bien", concluyó feliz, acompañado por su equipo. El cierre, con un grito de guerra, fue tan festivo como la noche misma: "¡Aguante LAM!", exclamó el animador, sellando una noche que sin dudas pasará a la historia de los Martín Fierro.