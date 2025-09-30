Premios Martín Fierro 2025: ¿qué pasó con el rating de la gala más esperada?

El evento que premia lo mejor de la televisión fue transmitido por Telefe. ¿Cómo le fue en materia de rating?

Los Premios Martín Fierro 2025 se llevaron a cabo en el Hotel Hilton.

Este lunes 29 de septiembre, la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 se celebró en el Hotel Hilton de Buenos Aires bajo la conducción de Santiago del Moro. Telefe estuvo a cargo de la transmisión oficial, desplegando un gran operativo para cubrir todos los momentos de la gala.

Con la apertura de Santiago del Moro y las palabras de Luis Ventura, presidente de APTRA, se distinguió a los mejores de la temporada 2024 en la televisión de aire, mientras figuras reconocidas del espectáculo y los medios aguardaban expectantes por conocer a los ganadores.

Susana Giménez Premios Martín Fierro 2025 Susana Giménez estuvo presente en la premiación. Prensa Telefe.

La ceremonia principal, transmitida en directo hasta las 22.37 h, registró un promedio de 17.2 puntos de rating. Por su parte, la previa y la alfombra roja midieron 5.0 y 9.1 puntos respectivamente, reflejando un seguimiento sostenido por parte de la audiencia a lo largo de todo el evento.

El Martín Fierro de Oro, que cerró la entrega, alcanzó 7.5 puntos, 0.8 menos que la edición anterior. Considerando toda la franja de las 21 h a las 0.46 h, la ceremonia promedió 14.5 puntos, 1.8 por debajo de la entrega de 2024, pero manteniendo su liderazgo absoluto en la pantalla.