El picante consejo de Rodolfo Barili para los futuros periodistas que no pasó desapercibido: "Si buscan sobres, al correo"

Rodolfo Barili se convirtió en uno de los protagonistas de la noche de los Premios Martín Fierro 2025 al recibir el premio a la Mejor Labor Periodística Masculina. El conductor de Telefe Noticias destacó por su contundente discurso sobre la ética y la pasión por el periodismo, marcando un mensaje directo para colegas y futuros profesionales.

Barili competía en la terna con Nelson Castro, de Telenoche (El Trece), y Claudio Rígoli, de Telenueve Central (El Nueve). Al recibir su estatuilla, compartió unas palabras que dejaron claro su compromiso con la profesión.

"En la Argentina y en el mundo hay tantos periodismos como periodistas ejercen la profesión. Es un ejercicio individual. No hay ni buenos ni malos, distintos. Y lo mejor que le puede pasar a la gente es tener un montón de opciones para elegir todos los días", comenzó diciendo el periodista.

El conductor continuó destacando la ética periodística y la importancia de afrontar las consecuencias de la labor. "Seguiré creciendo siempre en el periodismo decente, en los hombres y las mujeres que se levantan a la mañana y eligen buscar la verdad y contarla, bancarse las consecuencias sin censura previa, en el periodismo decente y en la ética que debe rodear a la labor periodística", expresó el comunicador.

Rodolfo Barili Premios Martín Fierro 2025 2 El periodista le dejó a los futuros periodistas un importante mensaje. Prensa Telefe.

Asimismo Rodolfo Barili dirigió un mensaje a las nuevas generaciones de periodistas, enfatizando que la búsqueda de dinero o sobres no forma parte de la profesión: "Sé que están comiendo y por ahí los distraigo, pero esta es una frase para los chicos que estudian periodismo en estas épocas de confusiones. Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerla, no es esta. Si buscan sobres, al correo. Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando pibas y pibes sin importar de qué lado de la Gral. Paz, bienvenidos. Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro".

Durante su discurso, Barili también recordó su trayectoria y la importancia de su equipo de trabajo. Destacó que este año cumple 32 años en Telefe, agradeció a quienes le abrieron las puertas al periodismo y reconoció a sus amigos de la infancia, su esposa Lara y sus hijos por su acompañamiento constante.