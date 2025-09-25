Así se ve Claudio Contardi en la cárcel: la impactante primera imagen

Pepe Ochoa mostró la primera foto de Claudio Contardi en el Penal N°41 y revelaron detalles sobre su estado en prisión.

Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. El fallo, dictado el miércoles 13 de agosto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, incluyó su inmediata detención.

A poco más de un mes del veredicto, en las últimas horas se conoció la primera foto de Contardi en el Penal número 41 de Campana. Quien consiguió la imagen de Claudio en la cárcel fue Pepe Ochoa, panelista de LAM.

Claudio Contardi LAM Contardi en prisión. X @AngeldebritoOk.

"En seis meses va a tener un resultado la apelación que hizo su abogado, Fernando Sicilia, ante la Cámara de Casación. Las opciones son que lo declaren nulo o le bajen la pena", comentó Mauro Szeta, quien estuvo invitado al programa de Ángel de Brito. "Me dicen que está muy mal y que solamente lo visitan la esposa, la hermana y los suegros", agregó, al tiempo que contó que "la madre (del condenado) está muy mal y lo visitó solamente una vez en este tiempo".

"Todos coincidieron en que se omitió una audiencia legal, que debía hacerse, para que él renuncie a su derecho de juicio por jurado", señaló el periodista de policiales, remarcando que se trató de una falla del Tribunal Oral.