Juliana Awada anticipó la prenda más deseada del verano 2026 en su look: mirá cuál es

Juliana Awada compartió un look con su cápsula más reciente en donde se la vio con una prenda que promete ser la estrella de la temporada.

Juliana Awada volvió a ser el centro de atención. Con una sonrisa natural y el viento desordenando su pelo, la empresaria textil posó luciendo una de las piezas que, según todo indica, se convertirá en protagonista indiscutida del verano 2026.

El look elegido consistió de un top negro strapless con frunces en la parte delantera, conocido en la colección de su marca como “Top frunce”. La pieza se distingue por su caída ajustada y delicada, que se adapta a la silueta sin perder comodidad. Juliana lo llevó con un blazer negro entallado, logrando ese equilibrio exacto entre lo fresco del verano y la formalidad atemporal que la caracteriza.

El top pertenece a la última cápsula de la firma Awada y fue presentado como “la opción ideal para el verano, ofreciendo una calidad excepcional en cada detalle”. Se ofrece en tres talles (S, M y L) y en tres colores: negro, blanco y marrón. Su precio, $195.000, lo ubica dentro del segmento premium, en línea con la propuesta estética y la identidad de marca que Juliana consolidó en los últimos años.

Lo interesante de esta elección es que muestra cómo Juliana Awada sigue impulsando el concepto de “lujo silencioso”. Una apuesta sin estridencias, donde el valor está en la confección, los materiales y la versatilidad de la prenda más que en logos visibles. En esta ocasión, el top strapless no solo se muestra como tendencia, sino también como pieza que puede transitar del día a la noche con apenas un cambio de accesorios.