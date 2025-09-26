Catalina Amalia de Orange brilló en Nueva York con un look juvenil al estilo royal

La princesa Catalina Amalia de Orange eligió un vestido corto y botas altas para acompañar a Máxima en su gira por la ONU. ¡Mirá!

En su visita a Nueva York, la princesa Amalia de los Países Bajos viajó junto a su madre, la reina Máxima, en el marco de la agenda que la monarca desplegó como Asesora Especial del Secretario General de la ONU sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo. Allí participaron de encuentros de alto nivel en los que también estuvieron figuras como Bill Gates y Michael Bloomberg, pero mientras las cámaras se detenían en los gestos diplomáticos, el look de Amalia dejó atrás la formalidad de los trajes sastre para apostar por un outfit juvenil y con sello propio.

A pocos meses de cumplir 22 años, Amalia atraviesa un momento de transición personal e institucional, puesto que acaba de graduarse en la Universidad de Ámsterdam, comenzó una maestría en leyes y ya inició su formación militar, pasos que la acercaban de manera concreta a su futuro como reina. Esa madurez en proceso contrastó con un gesto muy fresco en Nueva York, donde eligió un vestido corto como protagonista de su aparición pública.

El diseño en cuestión fue de la firma Sandro, en azul marino, con silueta acampanada, cuerpo entallado, botones dorados al frente, mangas fluidas y una falda que terminaba por encima de la rodilla. La anécdota que sumó un costado entrañable es que la prenda pertenecía a su hermana menor, la princesa Ariane, un guiño a esa costumbre cada vez más visible entre las royals de compartir vestuario, lejos de la rigidez y el exceso de protocolo que solía marcar a las generaciones anteriores.

Para completar el conjunto, Amalia eligió unas botas altas de Gianvito Rossi en tono marrón, un modelo que ya habían lucido tanto la reina Máxima como su hermana Alexia. El outfit se cerró con una cartera tipo bandolera en el mismo tono, de la marca DeMellier, una de las firmas preferidas de la realeza europea.

La heredera Amalia apostó por vestido Sandro y botas Gianvito Rossi.