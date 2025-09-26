Total white con encaje: el look sexy de Evangelina Anderson que impactó en Milán

La modelo Evangelina Anderson deslumbró en Milán con un conjunto sastrero en lino y encaje. ¡Mirá las fotos!

Evangelina Anderson ha sido una de las presencias más comentadas de la última Fashion Week de Milán. Recién separada de Martín Demichelis tras 17 años de relación, la modelo eligió enfocarse en los viajes y en nuevas experiencias. Después de pasar por México, hizo escala en Italia y fue allí donde reveló su participación en uno de los eventos de moda más importantes del calendario internacional.

En esta ocasión, Evangelina apostó por un conjunto total white de tres piezas en lino, de un corset con escote corazón, un pantalón de tiro medio con abertura en los tobillos y un blazer entallado de solapas clásicas.

El sastrero en blanco se destacó por los bordados en encaje, con los puños del saco y los laterales del pantalón que estaban decorados con esta textura delicada que le dio un toque más femenino y refinado. El corset, al dejar ver sutilmente el abdomen, sumó un contraste descontracturado que equilibró el conjunto.

En los pies lució unos stilettos blancos de charol, a tono con la paleta general, y en la mano un mini bolso acolchado de cuero con herrajes dorados, firmado por una exclusiva marca italiana.

En cuanto al beauty look, optó por un peinado recogido bajo con raya al medio, dejando mechones sueltos que enmarcaron el rostro. En el maquillaje eligió ojos intensos con sombras oscuras y delineado, rubor en tonos tostados y labios nude.