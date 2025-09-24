Eros Ramazzotti rompió el silencio y salió a defenderse tras el video viral con Evangelina Anderson: "Fue un amague"

La Semana de la Moda de Milán no solo fue escenario de desfiles y glamour, también dio lugar a un episodio que rápidamente se volvió viral . Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti quedaron en el centro de la escena cuando se difundió un video en el que el cantante parecía intentar besar a la modelo argentina, quien se corrió para evitar el gesto.

La situación generó debate en redes y programas de espectáculos, pero el propio Ramazzotti salió a desactivar la polémica. En un audio exclusivo que envió a Pan y Circo (Radio Rivadavia), el intérprete italiano habló con humor sobre el tema: “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente -divertido- con la chica”.

Con estas palabras, el artista descartó cualquier intención romántica y subrayó que lo une a Anderson solo una amistad. “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”, aseguró. La aclaración no solo calmó rumores, sino que reforzó la buena relación que mantiene con el círculo cercano de la modelo.

Por su parte, Majo Martino, amiga de Evangelina, contó cómo fue realmente esa jornada. Según relató, Ramazzotti las recibió en su casa, compartieron comida, helado y terminaron la velada cantando todos juntos. “Fue una velada muy amena”, resumió.

En cuanto al video que recorrió las redes, Martino también bajó el tono de la polémica y aseguró que “ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”. Con estas declaraciones, tanto el músico como el entorno de Anderson intentaron poner fin a un malentendido que había captado la atención del público.