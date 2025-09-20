En video: Evangelina Anderson vivió un tenso momento cuando Eros Ramazzotti la quiso besar en Milán

Evangelina Anderson atravesó un momento inesperado en Milán , adonde viajó acompañada de su hermana Celeste, Majo Martino y Milca Gili para disfrutar de la Semana de la Moda. Recién separada de Martín Demichelis, la modelo inició una etapa distinta en su vida personal, marcada por la soltería y nuevas experiencias.

El cantante intentó besar a Anderson, quien rechazó el gesto.

Durante uno de los encuentros que organizaron en la ciudad italiana, el grupo compartió un almuerzo en el que apareció el cantante Eros Ramazzotti . La presencia del artista llamó la atención de todos y pronto se convirtió en el centro de las miradas, especialmente al mostrarse cercano a Anderson.

El momento incómodo de Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti en Milán.

Mientras recorrían las calles y se filmaban cantando algunos de sus temas más conocidos, la situación derivó en un gesto inesperado. Ramazzotti intentó besar a Evangelina en dos oportunidades, pero ella reaccionó con rapidez y evitó el contacto, inclinándose hacia abajo para marcar distancia. El episodio fue captado en video y compartido en redes sociales por Gili, quien lo acompañó con la frase “Alguien se enamoró…”.

evangelina anderson 8 Evangelina Anderson viajó a Milán tras su separación de Martín Demichelis. @evangelinaanderson

El momento generó risas entre los presentes, aunque Anderson decidió retirarse del lugar para dejar en claro su incomodidad. La secuencia no tardó en volverse tema de conversación en redes, donde muchos destacaron la reacción firme de la modelo.

Eros Ramazzotti nació el 28 de octubre de 1963 en Cinecittà, Roma, Italia. Foto: Diario El Luchador Eros Ramazzotti compartió un almuerzo con la modelo y su grupo de amigas. Foto: Diario El Luchador

La situación también reavivó antecedentes del cantante, recordando que no era la primera vez que se lo vinculaba a una figura argentina. En 2021, en plena crisis mediática entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Yanina Latorre había contado en Los Ángeles de la Mañana que Ramazzotti le había escrito a Wanda ofreciéndose como compañía, gesto que generó un fuerte revuelo mediático.