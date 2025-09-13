Quién es el futbolista con el que fue vista Evangelina Anderson

Evangelina Anderson fue vista junto a un futbolista en México y las imágenes generaron especulaciones sobre un posible vínculo.

Evangelina Anderson se mostró cercana al futbolista de Tigres en una salida que no pasó desapercibida.

Evangelina Anderson volvió a estar en el centro de la escena luego de su separación con Martín Demichelis. Esta vez, por una salida que generó especulaciones. La modelo fue vista en un shopping de México junto al futbolista Juan José “Juanjo” Purata, defensor del club Tigres.

El encuentro fue captado por cámaras de seguridad y difundido por el programa LAM, donde los panelistas señalaron que Anderson y Purata ya se seguían en redes sociales y habían intercambiado likes. Aunque no hubo declaraciones oficiales, la cercanía entre ambos alimentó rumores sobre un posible vínculo personal, en medio de versiones que previamente la habían relacionado con Leandro Paredes.

Evangelina Anderson fue vista con un misterioso hombre en medio de los rumores de affaire con Leandro Paredes

Una salida que generó revuelo Según los registros, Anderson y Purata recorrieron locales, conversaron con naturalidad y se mostraron relajados. La modelo, que mantiene una presencia activa en redes, no compartió imágenes del momento, lo que aumentó la curiosidad de sus seguidores. En redes, muchos usuarios comentaron la escena con frases como “¿nuevo romance?” y “no estaba sola”.

Juan José Purata, de 26 años, juega como defensor central en Tigres y es conocido por su perfil bajo fuera de la cancha. Su aparición junto a Anderson sorprendió a los medios mexicanos, que rápidamente replicaron la noticia. Aunque no hay confirmación oficial, la salida pública dejó una imagen que dio que hablar.