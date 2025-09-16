El problema de salud que padece Evangelina Anderson cuando se estresa

Evangelina Anderson no está viviendo su mejor presente. Desde que anunció su separación con Martín Demichelis está en el centro de todas las miradas y tiene mucha presión. Ahora, revelaron qué problema de salud padece cuando se estresa y aquí te lo contamos.

Karina Iavícoli contó en Intrusos que habló con la modelo y dijo: "Hace días que vengo hablando con ella porque, como todos, queremos tratar de tener una nota con Evangelina. Lo que ella me dice es que no puede salir al aire porque, cada vez que se estresa, se le va la voz y no puede hablar".

"Ella está muy mal, es lo que me refiere, destaca que no la pasa bien cuando mienten y le da mucha impotencia. Y me escribe ‘Karina, te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él’. También se va a tomar el trabajo de ver todo lo que fueron diciendo de ella, y agrega que ‘jamás saldría con un hombre casado'".

evangelina anderson 6 Evangelina Anderson @evangelinaanderson

Estas declaraciones de Evangelina Anderson son a raíz de que la vincularon con el futbolista argentino Leandro Paredes. Además, también la vincularon con Juan José Purata, un jugador que se desempeña como defensor en el equipo Tigres, uno de los clubes más importantes de México.