Evangelina Anderson habla de su separación: así fue su reacción

La historia de Evangelina Anderson y Martín Demichelis ahora entra en una nueva etapa. Ella protege a sus hijos.

Evangelina Anderson enfrentó las preguntas sobre su separación de Martín Demichelis y respondió con un tono firme. Tras 18 años juntos, la modelo y el exfutbolista anunciaron el final de su relación en medio de rumores de infidelidad. Sin embargo, ella se mostró tranquila y enfocada en el bienestar de sus hijos.

Evangelina Anderson se mostró firme En el programa A la tarde de América, Evangelina Anderson aclaró que está atravesando el proceso de divorcio, aunque todavía no lo iniciaron de manera formal. Explicó que recién llegaron a la Argentina y que los trámites llevarán tiempo. Ante la consulta sobre la división de bienes y las supuestas diferencias con Demichelis, la modelo insistió en que todo está en buenos términos.

A principios de octubre, Yanina Latorre reveló que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estaban separados. Foto: Instagram Evangelinaanderson. Su presencia televisiva generó expectativa porque los rumores se multiplicaron desde que una azafata, Tania González Ledesma, aseguró haber tenido un romance con el exentrenador de River. Lejos de entrar en polémicas, Evangelina Anderson remarcó que su prioridad son sus hijos y que no hablará de nada que pueda dañarlos. Con seriedad, pidió respeto hacia ellos y puso límites claros a las especulaciones.

“Se dicen muchas cosas que no son”, sostuvo cuando le preguntaron por las versiones más fuertes. Aunque el público esperaba frases más directas, su estrategia fue mostrar serenidad y marcar distancia de todo lo que rodea al escándalo. Insistió varias veces en que la relación terminó bien y que no tiene intención de alimentar titulares.