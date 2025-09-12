¿Real o rumor? Evangelina Anderson y los datos que aseguran su affaire con Leandro Paredes

Evangelina Anderson , recientemente separada, se encuentra en el ojo de la tormenta, porque se la vinculó sentimentalmente con Leandro Paredes , un rumor que la ex de Martín Demichelis ha intentado desviar con una misteriosa aparición pública.

La modelo volvió al centro de la escena mediática, pero esta vez, por un escándalo que no tiene nada que ver con su reciente separación de Martín Demichelis. Según la información que ha circulado, la modelo habría tenido un encuentro privado con el futbolista Leandro Paredes en Buenos Aires, luego de un partido de la Selección.

Fue Pablo Layus, en el programa Intrusos, quien dio detalles del supuesto encuentro: "Me dicen que los vieron en una especie de evento que se habría armado después de que la Argentina jugó acá".

La posible estrategia de Evangelina Anderson

En medio de los rumores de infidelidad, que han generado un gran revuelo en las redes sociales, un nuevo video de Evangelina Anderson ha circulado en las redes. En las imágenes, se la puede ver a la modelo en un shopping de México, en compañía de un misterioso hombre que no es Leandro Paredes. Una aparición que generó más dudas que certezas.

La aparición de la modelo con el misterioso hombre ha sido interpretada como una estrategia para desviar el foco mediático de los rumores con Leandro Paredes. Pepe Ochoa, en el programa LAM, fue uno de los que analizó la situación. "No la encuentra nadie en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosamente amorosa con esta persona. ¿No querrá desviar la atención?", se preguntó, en una clara muestra de que la aparición ha sido intencional.