Evangelina Anderson en Italia: las fotos del look

La modelo Evangelina Anderson brilló en la reapertura del Armani Hotel con un mix de texturas. ¡No te pierdas las fotos!

La modelo se destacó en una velada cargada de moda y memoria.

En plena Semana de la Moda y a pocos días de la reapertura del Armani Hotel en Milán, Evangelina Anderson volvió a robar miradas con un look total black que combinó texturas, y la mostró muy sensual, con su estilo característico.

Separada de Martín Demichelis y lejos de rumores personales, Evangelina enfocó todas las miradas en la moda. Para el evento, lució un crop top de encaje floral negro con cuello polera y mangas largas que terminaban en guantes integrados, pieza que definió una silueta elegante pero sensual.

El top se acompañó de una falda vinílica negra de largo midi y silueta ajustada, combinación que unió lo femenino con lo vanguardista en un mismo gesto de estilo. Las texturas contrastantes entre encaje y vinilo marcaron el carácter de un outfit de impacto.

Como complementos, Evangelina optó por sandalias de tiras finas y taco alto, y una minicartera Miu Miu en cuero negro con matelassé, pieza de lujo que destacó la estética sofisticada de su look. El maquillaje se mantuvo en tonos neutros con delineado cat eye, máscara de pestañas y labios nude delineados, mientras que el pelo lo llevo liso y con raya al medio, lo que enmarcó su rostro con naturalidad.

Frente al espejo del hotel, la modelo posó y en el pie de foto resumió el espíritu de la velada: “Reapertura Armani luego de su adiós en Milán“.