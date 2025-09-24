El impactante look de Evangelina Anderson en Milán

Evangelina Anderson brilló en Milán con un vestido de terciopelo diseñado por Verónica de la Canal. ¡Mirá las fotos!

Evangelina Anderson aprovechó su estadía en Milán, donde la Semana de la Moda atrajo a figuras internacionales, para mostrar un look impactante. Después de un almuerzo con amigas y con Eros Ramazzotti (encuentro que se viralizó en redes por una historia que lo mostró muy cerca de ella), la modelo compartió una serie de fotos desde un palacio italiano.

El vestido elegido fue un diseño de Verónica de la Canal en terciopelo bordó, ajustado al cuerpo, con escote strapless y sectores translúcidos adornados con pedrería al tono. En algunas tomas lo acompañó con mangas largas que cubrían los antebrazos.

La elección de este tejido, el terciopelo, le dio mucha más profundidad y dramatismo. Es un material que siempre evoca lujo, y en color bordó potencia aún más la idea de lo sofisticado. Evangelina lo lució con seguridad, potenciando la silueta y logrando un impacto visual inmediato.

En el beauty look se inclinó por la sobriedad glam, con el pelo recogido en una cola de caballo tirante, con raya al medio, y maquillaje con smokey eyes, contorno marcado, rubor y labios nude.

Evangelina Anderson brilló en Milán con un vestido de terciopelo bordó.