Se lanza la nueva edición del Torneo Federal de Chefs

El Torneo Federal de Chefs promueve la formación profesional, el uso de productos regionales y la visibilidad federal de establecimientos y cocineros, y en 2025 recorrerá rondas regionales hasta su Gran Final.

El próximo lunes 29 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, será el lanzamiento de una nueva edición del Torneo Federal de Chefs, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

El certamen, que distingue la creatividad y el profesionalismo de la cocina argentina, se ha consolidado como un referente para la gastronomía nacional, con el propósito de promover y difundir la diversidad culinaria del país, impulsar la mejora continua en los estándares de calidad y fomentar el perfeccionamiento profesional de los cocineros.

unnamed - 2025-09-25T121250.887 Nuevos chefs en un torneo imperdible. Gentileza

Desde su creación en 2013, el Torneo Federal de Chefs ha recorrido la Argentina de punta a punta, generando un mapa gastronómico vivo que refleja la heterogeneidad de cada región. En sus nueve ediciones anteriores participaron más de 10.000 cocineros, quienes encontraron en este espacio no solo un desafío de competencia, sino también una instancia de formación y crecimiento. El torneo se orienta a chefs profesionales de nacionalidad argentina con al menos cinco años de experiencia en restaurantes, hoteles o empresas de catering, asociados a FEHGRA y/o a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Cada participante se presenta con un asistente mayor de 18 años, en un esquema que pone en valor tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. Las rondas clasificatorias inician en octubre - noviembre del 2025 y durarán hasta agosto del año próximo, inclusive. La gran final será en agosto 2026, en la que participarán entre 22 y 24 equipos —conformados por dos profesionales de la gastronomía— en el marco de HOTELGA 2026.

El objetivo del torneo: nuevos chefs talentosos El pilar fundamental del certamen es el trabajo sostenido en capacitación y formación. En cada ronda se acompaña a los participantes con contenidos sobre técnicas de cocción, manipulación segura de alimentos y buenas prácticas en cocina, fortaleciendo a la vez el uso de productos regionales y el vínculo con productores locales de cercanía. Este aspecto no solo impacta positivamente en las economías regionales, sino que contribuye a la construcción de una identidad gastronómica genuina y diversa en cada destino del país. Además, el torneo constituye una oportunidad de promoción directa para los establecimientos participantes, que encuentran en este espacio una vidriera de alcance federal y la posibilidad de posicionarse como referentes tanto dentro como fuera de su región.