Se lanza la nueva edición del Torneo Federal de Chefs
El Torneo Federal de Chefs promueve la formación profesional, el uso de productos regionales y la visibilidad federal de establecimientos y cocineros, y en 2025 recorrerá rondas regionales hasta su Gran Final.
El próximo lunes 29 de septiembre, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrollará del 27 al 30 de septiembre en La Rural, será el lanzamiento de una nueva edición del Torneo Federal de Chefs, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).
El certamen, que distingue la creatividad y el profesionalismo de la cocina argentina, se ha consolidado como un referente para la gastronomía nacional, con el propósito de promover y difundir la diversidad culinaria del país, impulsar la mejora continua en los estándares de calidad y fomentar el perfeccionamiento profesional de los cocineros.
Te Podría Interesar
Desde su creación en 2013, el Torneo Federal de Chefs ha recorrido la Argentina de punta a punta, generando un mapa gastronómico vivo que refleja la heterogeneidad de cada región. En sus nueve ediciones anteriores participaron más de 10.000 cocineros, quienes encontraron en este espacio no solo un desafío de competencia, sino también una instancia de formación y crecimiento. El torneo se orienta a chefs profesionales de nacionalidad argentina con al menos cinco años de experiencia en restaurantes, hoteles o empresas de catering, asociados a FEHGRA y/o a la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Cada participante se presenta con un asistente mayor de 18 años, en un esquema que pone en valor tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. Las rondas clasificatorias inician en octubre - noviembre del 2025 y durarán hasta agosto del año próximo, inclusive. La gran final será en agosto 2026, en la que participarán entre 22 y 24 equipos —conformados por dos profesionales de la gastronomía— en el marco de HOTELGA 2026.
El objetivo del torneo: nuevos chefs talentosos
El pilar fundamental del certamen es el trabajo sostenido en capacitación y formación. En cada ronda se acompaña a los participantes con contenidos sobre técnicas de cocción, manipulación segura de alimentos y buenas prácticas en cocina, fortaleciendo a la vez el uso de productos regionales y el vínculo con productores locales de cercanía. Este aspecto no solo impacta positivamente en las economías regionales, sino que contribuye a la construcción de una identidad gastronómica genuina y diversa en cada destino del país. Además, el torneo constituye una oportunidad de promoción directa para los establecimientos participantes, que encuentran en este espacio una vidriera de alcance federal y la posibilidad de posicionarse como referentes tanto dentro como fuera de su región.
El presidente de FEHGRA, Fernando Desbots, destacó: “Una celebración del talento, la producción local y el compromiso empresarial. Así podemos definir esta nueva edición del certamen. Tuve la oportunidad de participar en distintas rondas clasificatorias, donde se percibe la sensibilidad de cada territorio, sus productos característicos y, sobre todo, el cariño que cada chef transmite en sus recetas y en cada plato. Felicitaciones a todos los participantes”.
Innovación y creatividad por parte de los nuevos chefs
Por su parte, Carlos Mellano, vicepresidente de FEHGRA a cargo del torneo, subrayó el apoyo constante del empresariado que capacita, acompaña y reafirma su compromiso con una gastronomía sostenible, y destacó el nivel técnico de las propuestas: “Vimos platos innovadores, con una fuerte conexión con el entorno productivo de cada región. Esa mirada federal es lo que hace único a este torneo”.
Con una trayectoria consolidada y un fuerte compromiso con la mejora continua, el Torneo Federal de Chefs de FEHGRA se prepara para una nueva edición que reafirma el talento de los cocineros argentinos y el potencial de la gastronomía como motor de identidad cultural, desarrollo regional y proyección internacional.