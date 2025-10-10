El look real que se robó la noche: Máxima Zorreguieta y su vestido con plumas

Descubrí por qué el burdeos es el nuevo negro según Máxima de Holanda. La tonalidad estrella del otoño volvió a coronar a la monarca.

Máxima de los Países Bajos asistió a la cena de los ganadores del Premio Rey Guillermo I, un evento que celebra los logros empresariales y económicos más destacados del país. Luego de una jornada intensa que había comenzado con su participación en el acto de lanzamiento de In je bol (“en tu mente”), una plataforma dedicada a la salud mental juvenil, la monarca coronó el día con un look que fue pura inspiración para la temporada.

El vestido elegido, un modelo camisero en tono burdeos profundo, pertenecía a la firma Natan, una de sus favoritas. La pieza, de falda midi, ceñida a la cintura con una delicada lazada y rematada con puños de plumas, capturó la esencia otoñal. Era un look sobrio, pero con carácter y absolutamente majestuoso.

El burdeos, ese color que arrasó en las pasarelas y también en los guardarropas reales, se posicionó como la elección más acertada del momento. En los últimos días, incluso figuras como Brigitte Macron o Matilde de Bélgica lo habían incorporado a sus apariciones oficiales. Pero Máxima, con su habitual magnetismo, logró llevarlo a otro nivel.

Completó el look con unos salones de ante de Gianvito Rossi, modelo Gianvito 105, en el mismo tono (bautizado por la casa italiana como burgundy royale). A juego, llevó un bolso de mano minimalista y unos pendientes largos de abalorios en cascada.

En cuanto al peinado, lo llevó suelto y natural, con raya al costado, lo que dejó ver un brillo relajado y una textura con movimiento, el tipo de detalle que parece sencillo pero que claramente encierra mucho estilístico.