Los dos estilismos opuestos que lució Máxima de los Países Bajos: las fotos

De Max Mara a Mattijs van Bergen. No te pierdas las fotos de los looks del día de Máxima Zorreguieta.

Máxima de Holanda de Holanda mostró una vez más que la moda también es un lenguaje político y personal. Tras semanas de viajes internacionales, retomó su agenda en Países Bajos y sorprendió con dos elecciones de vestuario que no podrían haber sido más diferentes: un total look rosa y, horas más tarde, un conjunto negro de inspiración japonesa.

La primera aparición fue en Roermond, durante un programa del Oranje Fonds, la fundación que ella y Guillermo Alejandro crearon en 2002 para apoyar proyectos sociales. Allí, Máxima eligió un outfit de Max Mara, de pantalones rosa intenso y blusa en un tono más claro. Lo más singular fue un collar de abalorios que, por su diseño, parecía confundirse con la blusa misma.

Completó el conjunto con un bolso de mano y zapatos de salón con puntera transparente, un toque sutil a la modernidad en medio de una paleta dominada por el rosa.

No obstante, la verdadera sorpresa llegó horas más tarde en Ámsterdam, en el aniversario número 75 de la Escuela de Gestión Hotelera de Maastricht. Allí, Máxima reapareció con un conjunto negro firmado por Mattijs van Bergen.

La chaqueta, sin cuello y de corte entallado, estaba adornada con un lirio blanco y negro bordado a mano, con detalles de alambre de cobre. Era una pieza que ella misma había lucido ya en 2017 y que volvía ahora, resignificada.