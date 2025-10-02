El look de la princesa Leonor que podés replicar en la oficina

La princesa Leonor de Asturias apostó por un look sastrero en su visita a Navarra. No te pierdas los detalles en la nota.

La realeza española tuvo una jornada cargada de simbolismo con la primera visita oficial de la princesa Leonor a Navarra como princesa de Viana. Pero, además del peso institucional, el foco estuvo puesto en su estilo, luciendo un look que tuvo sobriedad y autoridad.

Leonor eligió un traje azul marino de Boss que dejó en claro su transición hacia una imagen más adulta. El conjunto sastre, de chaqueta y pantalón, no solo fue impecable en su confección, sino que también se leyó como un gesto consciente de posicionarse en un terreno de elegancia profesional.

El calzado acompañó esa misma línea, con zapatos de salón al tono, discretos y efectivos. En cuanto a accesorios, las joyas fueron mínimas, reforzando la línea de que menos es más.

La elección no pasó desapercibida porque coincidió con un look complementario de la reina Letizia. Madre e hija aparecieron con trajes que se complementaban entre sí; el burdeos de Bleis Madrid de Letizia se cruzó con el azul marino de Boss de Leonor.

El “office chic” que propuso la princesa tiene la virtud de ser replicable más allá de la realeza. Es la traducción perfecta del uniforme de poder que muchas mujeres buscan hoy para la oficina, con traje bien cortado, zapatos clásicos y accesorios sutiles.