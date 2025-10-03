Máxima de los Países Bajos se puso un traje y todos hablan de ella

La reina Máxima de los Países Bajos apostó por la elegancia y comodidad en un evento oficial. Una chaqueta Sandro reciclada fue la clave del outfit.

Máxima Zorreguieta, en la recepción de bienvenida al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, apostó por un look sastrero, mostrando que la sastrería no es un uniforme rígido, sino una oportunidad de reinventar la elegancia.

La cita tuvo lugar en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya, donde la argentina volvió a destacarse con un atuendo que respetó el protocolo diplomático sin resignar un ápice de frescura. Eligió una chaqueta estructurada en azul marino con cuello sastre, botonadura cruzada en tono dorado y bolsillos de ojal. El detalle inesperado fue que la prenda pertenecía a la firma Sandro y estaba confeccionada en un 50% con material reciclado.

El gran acierto de Máxima fue la forma de complementar la chaqueta. En lugar de recurrir a la camisa tradicional, optó por un simple top de cuello redondo cerrado, que alivianó el conjunto y lo acercó a lo contemporáneo. Ese contraste entre lo clásico y lo minimalista convirtió el look en algo mucho más versátil, aplicable no solo a un evento real, sino también a la vida cotidiana.

La elección de los pantalones completó la jugada, siendo estos anchos, fluidos y en color blanco. Ese contraste entre la chaqueta oscura y el pantalón claro resultó fresco y visualmente atractivo.