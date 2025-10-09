Demi Moore revive un clásico con su nuevo corte: mirá su cambio de look
La actriz Demi Moore recuperó el flequillo que la marcó en los ’90. No te pierdas la foto de su nueva apariencia.
Demi Moore sorprendió con una vuelta al pasado, pero no de cualquier modo, sino que decidió recuperar el flequillo después de años y lo acompañó con una reflexión que evoca uno de sus papeles más célebres. “Flequillo, antes y ahora. Gracias Gucci por permitirme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease”, escribió la actriz en Instagram.
Si bien fue un cambio estético, también se trató de un puente entre su presente y una época icónica de su carrera. Quienes la siguen reconocieron inmediatamente esa referencia, lo que le dio al cambio no solo un impacto visual, sino emocional.
En la imagen nueva luce ese flequillo con naturalidad, ni excesivamente recto ni cargado, con una longitud suave que encuadra el rostro. Se la ve con un estilo sobrio, sin maquillaje recargado, con una mirada contemplativa porque el cambio de look parece pensarse para dialogar con su trayectoria.
En Striptease, Demi fue foco de atención por su presencia y sensualidad. Volver al flequillo es, en cierto modo, retomar una estética que la definió en un momento concreto de su carrera.