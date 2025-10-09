La reina Letizia Ortiz se fue a otro país y homenajeó a Giorgio Armani con un vestido especial

Durante su visita oficial a Bélgica junto al rey Felipe VI, la reina Letizia Ortiz rindió homenaje a Giorgio Armani. La monarca española eligió para la ocasión un vestido del diseñador italiano, quien falleció el pasado 4 de septiembre, dejando un vacío profundo en la moda internacional. Su elección se debió a que Armani fue una figura clave en su evolución estilística y uno de los primeros en vestirla para actos oficiales cuando recién comenzaba su camino en la realeza

El encuentro entre las casas reales de España y Bélgica tuvo lugar en el Palacio Real de Bruselas, donde los reyes fueron recibidos por Matilde y Felipe de Bélgica. Además de la ceremonia oficial, la jornada incluyó la inauguración de Europalia, el festival cultural en el que España fue país invitado, y la visita a la exposición Luz y Sombra. Goya y el realismo en España.

Letizia optó por un vestido de la colección Prefall 2019 de Giorgio Armani, confeccionado en seda azul marino (uno de los tonos que más suele repetir en su guardarropa), con un delicado estampado floral y un efecto de dos piezas. La falda plisada le dio ligereza, mientras que la cintura marcada delineó su figura. Era una pieza que había lucido por primera vez en 2023, pero que hasta ahora no había vuelto a usar.

El detalle que más llamó la atención, sin embargo, fueron los accesorios. La reina acompañó el look con unos pendientes multicolor de la firma española Dime Que Me Quieres, lo que reforzó su costumbre de mezclar lujo con diseño local. Sumó además unos tacones burdeos de Magrit y una cartera al tono.