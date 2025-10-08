Anne Hathaway volvió a dominar París con su look más atrevido

Anne Hathaway redefinió el estilo rockero con una túnica negra y joyas de Bulgari en el debut de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga. ¡Mirá!

En medio de la Semana de la Moda de París, Anne Hathaway llegó al primer desfile de Pierpaolo Piccioli para Balenciaga y acaparó cada flash con un estilimo tipo glam rock reinterpretado desde una mirada elegante y con personalidad.

Durante los últimos años, Anne había transitado una evolución estilística que fascinó al mundo de la moda. De musa de la pantalla a referente fashionista, se vio su presencia en los front row más codiciados de la moda. En esta ocasión, su asistencia a Balenciaga la posicionó como la estrella indiscutida del evento, compartiendo primera fila con figuras como Georgina Rodríguez y Meghan Markle.

Para su look, eligió un remerón negro con estampado de inspiración rockera, con una caída que llegaba hasta el piso en la parte trasera, creando un efecto de túnica con movimiento. Lo combinó con un pantalón wide leg negro, amplísimo, que equilibró la estructura del conjunto. El resultado fue una silueta teatral y rebelde a la vez, como si el rock hubiera encontrado su versión de alta costura.

Para reforzar el dramatismo, sumó guantes de ópera de cuero negro y aros de Bulgari, firma de la que es embajadora. La combinación de texturas compuso una armonía visual impactante que jugaba entre lo gótico y lo chic.

El beauty look acompañó la misma narrativa, y llevó el pelo suelto con raya al costado, en un peinado descontracturado. En el maquillaje, apostó por un glam look clásico, con un delineado intenso en la mirada, máscara de pestañas, rubor en tonos cálidos y labios rojos suaves que equilibraron el dramatismo del outfit.