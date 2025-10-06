Flor Vigna se hizo un cambio de look en vivo y revolucionó Instagram: mirá

Flor Vigna mostró el paso a paso de su cambio de look al ritmo de su nueva canción. No te pierdas los detalles.

Flor Vigna sorprendió al compartir, en tiempo real, el paso a paso de su transformación frente a un espejo doméstico. Con la tijera en mano y con la cámara del celular encendida, dejó que sus seguidores fueran testigos de un flequillo recto que renovó por completo su imagen.

Flor decidió transmitir el momento justo en que las puntas largas cedieron ante el filo. La publicación, destinada a sus más de 5,5 millones de seguidores, arrancó con ella vestida con una remera crop con estampado mientras revelaba: “Cómo me gusta cambiar LPM...”.

En uno de los momentos más comentados, apareció el texto: “A veces un pequeño cambio afuera es recordarle al adentro que también puede renovarse”. Esa reflexión, tan simple como directa, marcó la idea de que transformarse en lo exterior puede encender también procesos internos.

La secuencia siguió mostrando cómo el flequillo recién cortado le enmarcaba el rostro. Su expresión, entre sorpresa y diversión, acompañó la aclaración: “No es crisis, es mover un poquito la energía pa jugar”. Y ahí quedó claro que para Flor el estilo no es solo una cuestión estética, sino también un gesto lúdico, un recordatorio de que el cambio de look puede ser liviano y hasta gracioso.

El video culminó fuera del baño, ya con el flequillo seco y el pelo suelto, con ella dentro del auto. Allí, con humor, admitió: “Además, descubrí que si me peino el flequillo solo el resto del pelo puede ser un quilombo y la gente cree que estoy peinada”.