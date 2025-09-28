Ángel de Brito se enfureció con Florencia Vigna y la mandó a terapia: "Llevátela a esta ridícula"
El polémico conductor destrozó a la cantante luego de que ésta no respondiera a ciertos medios de espectáculo: los detalles.
Flor Vigna volvió a quedar en el ojo de la tormenta. La cantante y bailarina se mostró incómoda con un grupo de noteros que intentaron consultarle sobre Luciano Castro, su expareja, y su reacción no pasó inadvertida. Lo que comenzó como un breve intercambio en la calle terminó con un fuerte comentario de Ángel de Brito.
La situación se dio cuando, tras varias preguntas, Vigna expresó su fastidio ante las cámaras: “Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que de a poquito está bueno valorar el ‘no’”.
La respuesta de Ángel de Brito
Fiel a su estilo directo, el conductor no dudó en calificar la actitud de Vigna: “Llevátela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Qué mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”.
Pero el descargo no terminó allí. De Brito fue todavía más allá y señaló que la cantante no podía desentenderse de la exposición mediática luego de sus propias declaraciones sobre su vínculo con Castro.
“Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”.
Con la mira puesta en lo que considera una estrategia mediática, el periodista cerró con otra definición filosa: “Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”.