Flor Vigna volvió a quedar en el ojo de la tormenta. La cantante y bailarina se mostró incómoda con un grupo de noteros que intentaron consultarle sobre Luciano Castro , su expareja, y su reacción no pasó inadvertida. Lo que comenzó como un breve intercambio en la calle terminó con un fuerte comentario de Ángel de Brito .

La situación se dio cuando, tras varias preguntas, Vigna expresó su fastidio ante las cámaras: “Recién les dije amablemente a cada uno de ustedes que no quería hacer la nota y me están obligando a hacerla, y creo que de a poquito está bueno valorar el ‘no’”.

Embed - Ángel de Brito se enfureció con Florencia Vigna y la mandó a terapia: "Llevátela a esta ridícula"

Fiel a su estilo directo, el conductor no dudó en calificar la actitud de Vigna: “ Llevátela a esta ridícula tendrían que haber dicho. Qué mina confundida, andá a terapia Flor Vigna que te va a ayudar”.

Pero el descargo no terminó allí. De Brit o fue todavía más allá y señaló que la cantante no podía desentenderse de la exposición mediática luego de sus propias declaraciones sobre su vínculo con Castro .

“Ella tiene todo el derecho del mundo a dar notas a determinados medios, pero cuando provoca situaciones como hablar mal de Sabrina Rojas y decir que arruinó su romance, meter a Luciano Castro en la bañera con las bananas y la muñequita, o contar que vivió un infierno con él… es de mosquita muerta, porque tira la bomba y después piensa que no la van a ir a buscar”.

Con la mira puesta en lo que considera una estrategia mediática, el periodista cerró con otra definición filosa: “Entonces digo: ‘no seas caradura’. Si vos tirás la piedra, te hacés la picante, te hacés la mediática para tener vistas en las redes, después no le eches la culpa a los noteros”.