"La Chiqui" fue al hueso contra uno de sus comensales y le realizó una consulta muy personal.

Este sábado 27 de septiembre Mirtha Legrand recibió en su "mesaza" a partir de las 21:30 horas a Emilio Monzó, Natasha Niebieskikwiat, Fernando Dente, Liliana Caruso y Sofía Zámolo. Durante el programa se tocaron temas políticos, el tema del triple femicidio, pero las preguntas al hueso para los invitados no faltaron y quien la sufrió fue Dente.

En un momento de la noche, Legrand le consultó a su invitado si se llevaba bien con sus hermanos y en ese momento la tensión se hizo presente en el programa: "Vos te llevas bien con tus hermanos... ¿Son todos hermanos?".

"Todos varones, macho dijo la partera. Somos cuatro, tenemos uno por Italia y los otros tres que estamos acá", comentó Fernando y evitó nombrar a Tomás, con quien tiene una relación muy complicada. También habló de su pelea y sostuvo que se lleva mal "solo con Tomás, con los demás bien".

Video: Mirtha incomodó a uno de sus invitados Tensión: Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados con una fuerte e íntima pregunta

En otra parte, dejó en claro que "no nos llevamos bien, es la verdad. No tenemos vínculo, pero desde hace muchos años, pero no por un vínculo que se fue desgastando, fue una decisión concreta, al menos de mi lado y prefiero que así siga". Respecto a los motivos, él subrayó que "hay cuestiones que son íntimas, que no comparto, pero son más que suficientes para tomar la decisión que tomé".