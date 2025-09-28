La conductora de El Trece opinó sin filtro sobre Cristina y los famosos festejos que realiza desde el balcón de su departamento.

Mirtha Legrand volvió con todo este sábado 27 de septiembre y por supuesto que uno de los temas principales fue el triple femicidio que se vivió días atrás y que conmocionó a todo un país. Por supuesto que la política estuvo presente y la diva decidió apuntar nuevamente contra Cristina Fernández de Kirchner.

No es la primera vez que habla sobre la exvicepresidenta, en junio, tras la condena también lo hizo y fue contundente: "Tiene que devolver la plata que robó". Además, agregó: "No voy a emitir juicio. Si robó, es justo que la condenen. Que horrible la palabra condenen".

En este programa se mostró sorprendida por las salidas al balcón de Cristina Fernández y no dudó en criticarla sin miedo mientras charlaba con el diputado Emilio Monzó: "Yo digo, esto no es la Argentina. A usted le parece lógico que una persona con prisión y con tobillera salga a saludar a cientos de personas, es una cosa extrañísima".

Video: Mirtha Legrand apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner Mirtha Legrand volvió a apuntar contra Cristina Fernández de Kirchner

El diputado nacional, por su lado, dejó en claro que "es una expresidenta, una persona que tiene las posibilidades de pedir un arresto domiciliario. Lo que da tristeza es que todos los presidentes en Argentina terminen con problemas judiciales, no es un ejemplo... Me gustaría que terminen dando charlas por el mundo transmitiendo su experiencia".