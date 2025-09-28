Viviana Colmenero estalló contra Luis Ventura en Secretos Verdaderos: el video

La ex Gran Hermano estuvo invitada en el ciclo de América y se vivió un tenso momento al aire.

Luis Ventura y Viviana Colmenero protagonizaron el momento más tenso del fin de semana en el mundo de la televisión. Es que la producción de "Secretos Verdaderos" invitó a la campeona del reality de Telefe para charlar en un mano a mano con el conductor, pero todo se fue a pique por un video.

Es que para presentarla, compartieron un clip del casting que realizó para Gran Hermano, donde contaba la durísima historia de vida que pasó y la cual superó: "Cuando me invitaron a tu programa yo acepté inmediatamente porque los aprecio y te valoro, pero le dije a Alicia Pedrelli que por favor eviten tratar el tema de un pasado que ya superé hace años, que eviten nombrar la palabra prostitución o trabajadora sexual como algo referido a mi pasado y lo primero que veo es el casting".

Ante estas declaraciones, Luis Ventura se sorprendió: "Esto lo mandaste, vos hace un ratito". En ese momento, ella comentó que no lo envió nunca, ya que "Fue un casting privado que no conté al aire. Yo tengo 53 años y tengo una resiliencia, un trabajo terapéutico hecho hace muchísimos años y la verdad es que ustedes con este casting me están cosificando nuevamente y más con lo que está sucediendo recientemente".

"Yo no soy la persona indicada para quedar pegada a la palabra prostitución o trabajadora sexual. ¿Sabés por qué? Porque yo nunca lo fui. Me puse la bandera de que no hay que estigmatizar, que no hay que discriminar ni cosificar. Me tendrían que haber pedido permiso para ponerlo. Esto es sensacionalismo… ustedes no saben todos los años que yo tuve que trabajar para superarme a mí misma y dejar atrás el estigma", comentó claramente enojada en pleno vivo.